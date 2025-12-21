Muro spruzza acqua nel centro storico di Viterbo | VIDEO
Muro “spruzza” acqua in via della Volta buia, nel centro storico di Viterbo. Nella serata di sabato 20 dicembre, intorno alle 20,45, si è verificata una perdita d'acqua proveniente da un tubo situato all'interno di un muro, accanto all'ingresso di un'abitazione.Per cause ancora in fase di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
