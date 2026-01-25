Muore a 5 anni per un malore improvviso mentre passeggia con la mamma | neanche l’autopsia chiarisce la causa

Il 23 gennaio a Crispiano, Irene, una bambina di soli 5 anni, è deceduta improvvisamente mentre passeggiava con la madre. Nonostante l’autopsia, le cause della sua morte rimangono ancora sconosciute. La vicenda ha suscitato grande tristezza e attenzione, lasciando aperti molti interrogativi su un episodio così improvviso e misterioso.

