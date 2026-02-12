Ukaleq e Sondre i due atleti della Groenlandia che da Milano-Cortina sfidano Trump | È pazzo non tocchi casa nostra – Il video

I due fratelli groenlandesi Ukaleq e Sondre Slettemark sfidano Trump e le sue parole. Sono gli unici atleti della Groenlandia che partecipano a Milano-Cortina e si sono fatti notare per un video in cui respingono qualsiasi interferenza esterna, dicendo chiaramente che non toccheranno mai casa loro. La loro presenza alle Olimpiadi sta attirando l’attenzione, non solo per le gare ma anche per il messaggio forte che vogliono passare.

E chi li separa, Ukaleq e Sondre. I due fratelli Slettemark sono i due unici atleti groenlandesi in gara alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. 25 anni lei, 21 lui, sono entrambi biatleti. Tradotto, gareggiano nel biathlon, una delle discipline più nobili tra gli sport invernali. Si chiama così perché alterna due attività ben diverse, lo sci di fondo – sudore e fatica – e il tiro a segno – rigore e precisione. A inforcare sci e carabina in questi giorni sono anche loro. Che gareggiano però sotto la bandiera danese – la Groenlandia non ha un proprio comitato olimpico nazionale riconosciuto dal Cio.🔗 Leggi su Open.online

