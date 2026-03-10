Psoriasi e malattie renali due giorni di screening gratuiti con i medici Inrca

A Ancona, l’11 e il 12 marzo, si svolgeranno due giornate di screening gratuiti organizzate dall'Inrca, dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Durante gli eventi, i cittadini potranno sottoporsi a visite mediche gratuite specifiche per la psoriasi e le malattie renali, con l’obiettivo di individuare eventuali problematiche e promuovere l’attenzione sulla salute.

ANCONA - Due iniziative dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce coinvolgeranno Ancona nelle giornate dell’11 e del 12 marzo, con visite e controlli gratuiti rivolti alla cittadinanza. Gli appuntamenti, promossi dall’Irccs Inrca insieme a istituzioni e società scientifiche, mettono al centro due ambiti di grande rilevanza per la salute pubblica: la psoriasi e la prevenzione delle malattie renali. L’11 marzo l’Irccs Inrca di Ancona aderirà all’(H) Open Day sulla psoriasi promosso dalla Fondazione Onda Ets, iniziativa che coinvolge oltre novanta ospedali italiani appartenenti al network “Bollino Rosa”. L’obiettivo è favorire la... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

