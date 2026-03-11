Maison Margiela Tabi | tra arte indossabile e comfort urbano

La maison di moda Maison Margiela ha presentato le nuove scarpe Tabi, un modello che unisce elementi artistici a un design pratico per l’uso quotidiano. Le scarpe sono caratterizzate da una forma distintiva con una divisione centrale tra il dito grande e gli altri, e sono realizzate con materiali di qualità pensati per garantire comfort e stile. La collezione mira a fondere creatività e funzionalità nel wardrobe urbano.

La forma 'Tabi': un'icona che ridefinisce la silhouette. La scarpa Tabi di Maison Margiela rappresenta una delle silhouettes più riconoscibili nel panorama della moda contemporanea, caratterizzata da una punta allargata che separa l'alluce dagli altri dita. Maison Margiela Stringata 'Tabi' Impatto visivo e interazione con l'abbigliamento. Nell'immagine analizzata, il modello indossa un cappotto nero lungo e pantaloni neri, creando un contrasto netto con le scarpe bianche dalla forma distintiva.