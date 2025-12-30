Calciomercato la ghiotta novità sul rinnovo di Maignan | il Milan si è mosso così
In vista del prossimo mercato, si intensificano le trattative sul rinnovo di Mike Maignan, portiere e capitano del Milan. Il contratto del giocatore, in scadenza nel giugno 2026, sta attirando l’attenzione dei vertici rossoneri. Dopo settimane di incertezze, l’ipotesi di prolungamento appare ora più concreta, segnando un passo importante per il futuro del club e del numero uno francese.
Mike Maignan, classe 1995, portiere e capitano del Milan, andrà in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno 2026: ora, però, l'ipotesi rinnovo per più stagioni non è più campata in aria come qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, si aprono spiragli per il rinnovo di Maignan? La situazione
Leggi anche: Milan, Pulisic che guaio. Novità sul rinnovo di Maignan. Allegri cambia? Sorpresa Arizala
L’addio a parametro zero ingolosisce la Juve Occasione ghiotta per l’estate - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.