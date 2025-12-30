Calciomercato la ghiotta novità sul rinnovo di Maignan | il Milan si è mosso così

In vista del prossimo mercato, si intensificano le trattative sul rinnovo di Mike Maignan, portiere e capitano del Milan. Il contratto del giocatore, in scadenza nel giugno 2026, sta attirando l’attenzione dei vertici rossoneri. Dopo settimane di incertezze, l’ipotesi di prolungamento appare ora più concreta, segnando un passo importante per il futuro del club e del numero uno francese.

