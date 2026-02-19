Tartarughe Ninja x Magic | The Gathering – Tra New York e il Multiverso | tutti i dettagli del nuovo set

Le tartarughe Ninja sono arrivate nel mondo di Magic: The Gathering a causa di un nuovo set ispirato alle Teenage Mutant Ninja Turtles. La novità introduce carte dedicate ai personaggi di New York, con illustrazioni vivide e abilità speciali. I fan potranno ora usare le tartarughe nei loro mazzi, esplorando storie ambientate nel multiverso. La collaborazione tra i due universi si concretizza in modalità di gioco originali, tra combattimenti e avventure urbane. Il lancio ufficiale è atteso nelle prossime settimane, con eventi dedicati in negozi e fiere di settore.

Il debutto ufficiale delle Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) nel mondo di Magic: The Gathering è ormai alle porte. " Cowabungaaaaaaaaaaaaaaa!" viene da dire, con un entusiasmo più che motivato da quello che abbiamo visto nel corso dell'evento di presentazione tenutosi in compagnia dei designer di Wizards of the Coast Eric Engelhard (Senior Game Designer e TMT Set Design Lead), Athena Froelich (TMT Set Executive Producer), Crystal Frasier (Senior Narrative Designer e TMT Narrative Design Lead) e Ian Adams: MTG Arena Designer. Insieme, ci hanno svelato praticamente ogni segreto del set in uscita per tutti il 6 marzo 2026, con le anteprime e gli eventi di pre-release programmati a partire dal 27 febbraio.