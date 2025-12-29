Disturbo cognitivo lieve | uno studio italiano individua i segnali della resilienza cerebrale
Uno studio italiano evidenzia come alcuni pazienti con disturbo cognitivo lieve (MCI), nonostante alterazioni nei biomarcatori di rischio, mantengano stabilità clinica nel tempo. Questi individui mostrano segnali di resilienza cerebrale, suggerendo che la progressione verso la demenza non sia inevitabile. La ricerca contribuisce a una comprensione più approfondita delle variabili che influenzano l’evoluzione del MCI, offrendo spunti per future strategie di monitoraggio e intervento.
Non tutti i pazienti con disturbo cognitivo lieve (MCI) sono destinati a sviluppare demenza. Alcuni, pur presentando alterazioni significative nei biomarcatori di rischio, restano clinicamente stabili. È proprio su questa apparente contraddizione che si concentra uno studio italiano condotto dall'IRCCS San Raffaele di Roma, pubblicato sulla rivista Alzheimer's & Dementia.
