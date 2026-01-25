Mascolinità tossica | uno studio ne individua i tratti principali

La mascolinità tossica rappresenta un fenomeno complesso legato a comportamenti e atteggiamenti dannosi. Uno studio condotto dall’Università di Auckland ha individuato i principali tratti che la caratterizzano, analizzando un ampio campione di partecipanti. Questa ricerca contribuisce a chiarire le dinamiche sottostanti e a promuovere una comprensione più approfondita di un tema spesso al centro del dibattito sociale.

La mascolinità tossica è spesso associata alla persistenza di dinamiche patriarcali, ma quali sono i tratti che la caratterizzano? Per rispondere a questa domanda è stato condotto uno studio presso l’Università di Auckland, in Nuova Zelanda, analizzando un campione di oltre 15.000 uomini eterosessuali. La ricercatrice Deborah Hill Cone ha ideato e guidato l’indagine pubblicata sulla rivista accademica Psychology of Men & Masculinities.L’analisi ha come obiettivo quello di riconoscere gli elementi che formano l’identikit della mascolinità tossica negli uomini occidentali. Dalla ricerca è emerso che un meccanismo mentale molto coinvolto è quello del pregiudizio, soprattutto verso chi ha orientamenti sessuali diversi da quello dei soggetti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Argomenti discussi: Mascolinità tossica (e non), quando il genere diventa una condanna; Dai pregiudizi sulle identità sessuali al sessismo, tracciato l'identikit della mascolinità tossica; Sons of Echo: Riflessione sul maschile con un’arte vulnerabile; Come l’immaginario pulsante Grammy di Duckwrth ha portato a una vera nomination ai Grammy.

