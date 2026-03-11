Mafia | 62 immobili sigillati 10,8 milioni sequestrati

In Sicilia, tra le province di Catania e Arezzo, sono stati sequestrati 62 immobili e confiscati beni per un valore di 10,8 milioni di euro. L'operazione ha coinvolto le forze dell'ordine in un'azione mirata contro attività illegali legate alla criminalità organizzata. I beni sequestrati includono proprietà immobiliari e altri patrimoni ritenuti associati a soggetti coinvolti in reati.

Nel cuore della Sicilia, tra le province di Catania e Arezzo, si è consumata una delle operazioni più significative contro il crimine organizzato. I finanzieri hanno sigillato 62 immobili e tre società, per un valore superiore a 10,8 milioni di euro. L’obiettivo principale è stato Carmelo Salemi, noto come U Ciuraru, esponente chiave del clan Santapaola-Ercolano. Accanto a lui, l’imprenditore Giovanni Fabrizio Papa, accusato di aver messo la propria attività edilizia al servizio degli interessi mafiosi. L’azione rientra nell’operazione Oleandro ed è stata eseguita dai finanzieri del comando provinciale di Catania. Il provvedimento è arrivato dal Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

