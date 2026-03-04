Maxi confisca | 205 milioni ai Pellini 224 immobili sigillati

Il Tribunale di Napoli ha ordinato la confisca di beni per un totale di 205 milioni di euro ai fratelli Pellini, noti per le attività nel settore dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti. Sono stati inoltre sigillati 224 immobili appartenenti agli stessi imprenditori. L'operazione riguarda un procedimento legale in corso e riguarda un patrimonio di rilevanti dimensioni.

Il Tribunale di Napoli ha disposto una maxi confisca di beni per un valore complessivo di 205 milioni di euro ai fratelli Pellini, imprenditori attivi nel settore dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti. Questa decisione giudiziaria colpisce direttamente il patrimonio accumulato secondo i giudici dal traffico illecito di rifiuti nella cosiddetta Terra dei Fuochi. L'operazione ha portato alla messa sotto sigilli di 8 aziende situate tra Napoli, Frosinone e Roma, oltre a 224 immobili sparsi tra diverse province della regione. La portata dell'intervento include anche 75 terreni, 70 rapporti finanziari, 72 auto, 3 barche e 2 elicotteri sequestrati dalle autorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu “Terra dei Fuochi”, la maxi confisca da 205 milioni ai fratelli PelliniViene definita una “capacità criminale grave e concreta” quella che ha portato ad una maxi-confisca da oltre 204 milioni di euro nei confronti dei... Acerra. Maxi confisca da oltre 200 milioni ai fratelli Pellini: sequestrati immobili, conti correnti e anche due elicotteriMaxi confisca da oltre 204 milioni di euro nei confronti degli imprenditori di Acerra Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini. Tutto quello che riguarda Maxi confisca 205 milioni ai Pellini.... Temi più discussi: Terra dei fuochi, maxi confisca ai fratelli Pellini; Droga e 2.500 euro in contanti in auto: giovane arrestato, divieto di ritorno a San Giovanni Incarico; Alatri – Furgone frigorifero in fiamme, panico a Tecchiena; Danilo Campanari nominato ambasciatore dalla comunità verolana di Toronto. Confisca da 205 milioni ai fratelli Pellini, 'fatture false ed evasione'Secondo il Tribunale di Napoli - sezione misure di prevenzione - il sistema messo in piedi dagli imprenditori Pellini - a cui oggi il nucleo Pef della Guardia di Finanza di Napoli ha confiscato beni p ... ansa.it Terra dei fuochi, confisca da 205 milioni a fratelli PelliniIl Tribunale di Napoli ha disposto una maxi confisca di beni per un valore complessivo di 205 milioni di euro ai fratelli Pellini, imprenditori nel settore dello smaltimento e del riciclo di rifiuti. tg24.sky.it Francesco Emilio Borrelli. . Terra dei Fuochi, confisca da 204 milioni ai Pellini. Borrelli e Cannavacciuolo: “Chi ha avvelenato deve pagare, ora bonifiche e giustizia”. Oggi il deputato in missione con la Commissione Ecomafie, di cui è vicepresidente La Sezion facebook Confisca da 205 milioni ai fratelli Pellini, 'fatture false ed evasione'. Secondo le indagini parte delle loro ricchezze sono frutto del traffico illecito di rifiuti nella cosiddetta "Terra dei Fuochi". #ANSA x.com