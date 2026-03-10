baci e carezze alle allieve bambine scarcerato il maestro di arti marziali

Un maestro di arti marziali, arrestato a fine febbraio per aver commesso abusi su quattro allieve minorenni di 11 e 12 anni, è stato scarcerato e ora si trova agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico. La decisione è stata presa nelle ultime ore, e l’uomo lascerà il carcere per tornare a vivere nella propria abitazione. La vicenda riguarda comportamenti ritenuti gravissimi e ha attirato molta attenzione.

Bologna, 10 marzo 2026 – Il maestro di arti marziali arrestato a fine febbraio per violenze sessuali su quattro allievi minorenni ( 11 e 12 anni ) lascerà il carcere e andrà agli arresti domiciliari con braccialetto elettronic. Lo ha deciso il Gip del tribunale di Bologna, accogliendo l'istanza dei difensori del 56enne bolognese, gli avvocati Davide Bicocchi e Silvia Zanuccoli, sciogliendo la riserva dopo l'interrogatorio di garanzia. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile della Polizia. Baci e carezze alle allieve. Allenatore di arti marziali arrestato per violenza su quattro adolescenti Le indagini. Un’indagine partita dalla segnalazione dei genitori di una delle bambine che frequentavano la palestra in provincia di Bologna dove l’uomo insegnava la disciplina orientale alle adolescenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

