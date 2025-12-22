Universal Pictures Italia ha rilasciato il trailer ufficiale di Odissea, l’atteso adattamento epico del poema omerico diretto da Christopher Nolan. Il trailer, spettacolare e immersivo, mostra Matt Damon nei panni di Odisseo, il re di Itaca impegnato nel lungo e pericoloso viaggio di ritorno dopo la guerra di Troia. Sequenze mozzafiato con il cavallo di Troia, mari in tempesta, creature mitologiche e un cast stellare: Anne Hathaway (Penelope), Tom Holland (Telemaco), Zendaya (Atena), Charlize Theron (Circe), Robert Pattinson (Antinoo) e molti altri tra cui Lupita Nyong’o, Jon Bernthal e Benny Safdie. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Odissea | Il trailer del nuovo epico film di Christopher Nolan

Leggi anche: The Odyssey, rilasciato il primo trailer del nuovo epico film di Christopher Nolan

Leggi anche: Odissea: Online il primo trailer ufficiale del film di Christopher Nolan con Matt Demon

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Nolan svela la sua Itaca: un’isola siciliana nelle nuove immagini di The Odyssey; La prima foto di The Odyssey girato in Sicilia: è ufficiale, Favignana è Itaca; L'Odissea di Christopher Nolan sarà un evento epico: biglietti in vendita con 12 mesi di anticipo; I film più attesi del 2026.

Il trailer di Odissea è puro cinema: Matt Damon lotta per tornare a casa nell’epico film di Christopher Nolan - È arrivato il primo trailer di The Odyssey (Odissea) l’attesissimo nuovo film di Christopher Nolan ispirato all’Odissea di Omero. video.corriere.it