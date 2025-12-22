Odissea | Il trailer del nuovo epico film di Christopher Nolan
Universal Pictures Italia ha rilasciato il trailer ufficiale di Odissea, l’atteso adattamento epico del poema omerico diretto da Christopher Nolan. Il trailer, spettacolare e immersivo, mostra Matt Damon nei panni di Odisseo, il re di Itaca impegnato nel lungo e pericoloso viaggio di ritorno dopo la guerra di Troia. Sequenze mozzafiato con il cavallo di Troia, mari in tempesta, creature mitologiche e un cast stellare: Anne Hathaway (Penelope), Tom Holland (Telemaco), Zendaya (Atena), Charlize Theron (Circe), Robert Pattinson (Antinoo) e molti altri tra cui Lupita Nyong’o, Jon Bernthal e Benny Safdie. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
