Madame annuncia l’uscita del terzo album Disincanto

Madame ha annunciato che il suo terzo album, intitolato Disincanto, sarà disponibile ovunque a partire da venerdì 17 aprile. La cantautrice ha confermato la data di uscita e l’etichetta che lo pubblica, Sugar Music. L’annuncio è stato comunicato oggi, in un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sui collaboratori del progetto.

Milano, 11 mar. (askanews) – Madame annuncia l’uscita di Disincanto, il terzo album della cantautrice, fuori ovunque da venerdì 17 aprile (Sugar Music). Il disincanto è il punto di rottura che ognuno di noi si trova a dover affrontare almeno una volta nella vita, se si vuole arrivare ad una vera consapevolezza. Questo disco ne racconta le varie sfaccettature, i vari percorsi, dalla fase incantata, a quella della frattura fino alla rinascita. Disincanto è disponibile da ora in preorder su tutte le piattaforme digitali e nei formati CD e vinile nero con poster, CD nero in esclusiva per Amazon e vinile trasparente autografato con poster e CD autografato in esclusiva per Sugar Music. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

