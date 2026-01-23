raye annuncia titolo e data di uscita del nuovo album

Raye ha annunciato ufficialmente il titolo e la data di uscita del suo nuovo album attraverso un post sui social media. Nell'occasione, sono stati condivisi anche la copertina e altri dettagli relativi al progetto discografico. L'artista mantiene un tono sobrio e diretto, offrendo ai suoi fan tutte le informazioni necessarie sull’atteso rilascio. L'album sarà disponibile a partire dalla data comunicata, segnando un momento importante nella sua carriera musicale.

Raye ha rivelato con un post pubblicato sui canali social ufficiali il titolo del nuovo album, la cover e la data di pubblicazione. Si intitolerà This Music May Contain Hope, il secondo lavoro in studio dell’artista britannica, che segue My 21st Century Blues con il quale la 28enne ha debuttato sulle scene musicali, conquistando inoltre il premio Album britannico dell’anno ai Brit Awards ed ha ottenuto le nomination ai Mercury Prize ed ai Mobo. Lo scorso settembre la popstar era tornata con il singolo Where Is My Husband, che ha conquistato le posizioni più alte classifiche globali (nella chart italiana occupa attualmente la #7 della top ten Earone ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

RAYE - WHERE IS MY HUSBAND! (Official Music Video)

