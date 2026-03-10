Madame annuncia l’uscita di Disincanto il suo terzo album

Madame ha annunciato l’uscita del suo terzo album, intitolato Disincanto. La cantautrice presenterà dal vivo il progetto durante l’estate, esibendosi in diverse tappe. Il disco porta avanti il suo percorso artistico e sarà disponibile a breve. L’artista ha condiviso alcune anticipazioni sui contenuti e le sonorità che caratterizzano questa nuova fase.

Madame annuncia il nuovo album Disincanto, ecco cosa caratterizza il progetto che la cantautrice porterà dal vivo nel corso dell’estate. Madame annuncia l’uscita di Disincanto, il terzo album della cantautrice, fuori ovunque da venerdì 17 aprile ( Sugar Musi c). Il disincanto è il punto di rottura che ognuno di noi si trova a dover affrontare almeno una volta nella vita, se si vuole arrivare ad una vera consapevolezza. Questo disco ne racconta le varie sfaccettature, i vari percorsi, dalla fase incantata, a quella della frattura fino alla rinascita. Disincanto è disponibile da ora in preorder su tutte le piattaforme digitali e nei formati CD e vinile nero con poster, CD nero in esclusiva per Amazon e vinile trasparente autografato con poster e CD autografato. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Madame ha terminato il suo nuovo albumDopo una lunga pausa dalle scene, Madame è pronta a tornare in pista, e ha annunciato la chiusura del suo nuovo progetto discografico.

Dargen D’Amico annuncia il nuovo album “Doppio Mozzarella” e la data di uscitaDoppia Mozzarella è il titolo del nuovo album di Dargen D’Amico, disponibile già in preorder e presave, in uscita il 27 marzo.

