A Macerata si conclude l’impasse amministrativa con la nomina di Benedetto Perroni come nuovo segretario generale. La decisione permette di sbloccare la situazione e riprendere le normali attività del Comune. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore, segnando la fine di un periodo di stallo che aveva coinvolto l’amministrazione locale.

L’impasse amministrativa che bloccava il funzionamento del Comune di Macerata trova finalmente una soluzione con la nomina di Benedetto Perroni come nuovo segretario generale. La scelta cade su un professionista già attivo a Civitanova, il cui trasferimento viene confermato per lunedì prossimo dopo aver superato le resistenze iniziali del Comune di Morrovalle. L’incontro ufficiale tra il neo-segretario e il sindaco Sandro Parcaroli si è svolto oggi a Palazzo Conventati, segnando l’inizio di una nuova fase gestionale per l’amministrazione locale. Questa decisione non è solo una semplice sostituzione di personale, ma rappresenta lo sblocco di una situazione critica che ha lasciato l’ente privo di guida amministrativa per un periodo prolungato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macerata sbloccata: Perroni nuovo segretario, fine crisi

