La crisi profonda del Pd Senza nuovo segretario E assemblea congelata Bosi | base disorientata

La crisi nel Pd si fa sentire forte e chiara. La direzione del partito è ferma, senza ancora un nuovo segretario e con l’assemblea congelata. Bosi, ex segretario e assessore a Prato, dice che la base è disorientata e non sa bene come muoversi in questa fase difficile. La situazione resta in stallo, mentre i militanti aspettano indicazioni chiare.

E' stato segretario del Pd pratese ed assessore, ora è dipendente comunale e uno degli esponenti (riformista) dem più riflessivi e attento agli scenari che gravitano dentro e intorno al partitone. Gabriele Bosi, il Pd pratese non riesce ad uscire dalla crisi, è avvitato su se stesso. Niente congresso, assemblea rimandata per il nuovo segretario, candidatura a sindaco lanciata ma non condivisa. Cosa sta succedendo? "Ci troviamo in una situazione di stallo pericolosa, da cui è urgente uscire. Tra quattro mesi si terranno le elezioni amministrative e non possiamo rimanere bloccati in una discussione sugli assetti interni.

