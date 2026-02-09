Il nuovo piano industriale di Banca Macerata

Nel 2006, pochi avrebbero pensato di aprire una banca nelle Marche, soprattutto in un momento così delicato. La crisi dei subprime negli Stati Uniti era alle porte, e il territorio era già scosso dal crollo di Banca Marche e dal terremoto. Nonostante tutto, Banca Macerata ha deciso di andare avanti, mettendo in campo un nuovo piano industriale per affrontare le sfide di quel periodo difficile.

CI VOLEVA del coraggio ad aprire una banca nelle Marche nel 2006, subito prima della crisi dei subprime Usa e nel contesto delle difficoltà di un territorio interessato dalla capitolazione di Banca Marche e poi dal terremoto. Banca Macerata nasce nel 2006 su iniziativa del dottore commercialista Loris Tartuferi che raggruppò intorno a sé un gruppo di imprenditori locali (i soci erano circa 900) desiderosi di creare una banca particolarmente attenta alle esigenze delle piccole e medie imprese locali e delle famiglie. Dopo 20 anni di attività la scommessa può dirsi riuscita con una banca che ha circa un miliardo di attivo, 5 filiali e 9 punti consulenza e si appresta ad aprire una nuova filiale ad Ancona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il nuovo piano industriale di Banca Macerata Approfondimenti su Banca Macerata Un defibrillatore in oratorio. Il regalo di Banca Macerata Ex Ilva, dal consiglio regionale richiesta unanime: "Il governo prepari un nuovo piano industriale" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Banca Macerata Argomenti discussi: INTESA SANPAOLO: PIANO DI IMPRESA 2026-2029; Intesa Sanpaolo, che cosa prevede il nuovo piano industriale; Intesa Sanpaolo presenta il nuovo Piano d'impresa 2026-2029: riflettori puntati sul dividendo e sulla crescita all'estero; Intesa Sanpaolo, risultati in crescita e nuovo piano industriale. Intesa Sanpaolo, che cosa prevede il nuovo piano industrialeCrescita e redditività sono le due stelle polari del nuovo piano industriale triennale di Intesa Sanpaolo: 50 miliardi di euro in distribuzione ai soci nel periodo 2025-2029, utile a 11,5 miliardi nel ... startmag.it Campagnolo non licenzia: ecco il nuovo piano industrialeCampagnolo per uscire dalla crisi non licenzia e lancia il nuovo piano industriale: l'obiettivo è di espandere la presenza sul mercato ... bikeitalia.it Big match amaro al Banca Macerata Forum: i biancorossi lottano ma cedono in quattro set facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.