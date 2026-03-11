Macerata | Lega in crisi vertice esplosivo per le elezioni
A Macerata, la Lega attraversa una fase di crisi e si prepara a un vertice importante che potrebbe influenzare l’esito della campagna elettorale. Il centrodestra si riunisce in vista delle prossime elezioni, in un incontro che si preannuncia molto teso e che potrebbe portare a decisioni decisive per il futuro politico locale.
Il fronte del centrodestra a Macerata si prepara per un vertice decisivo che potrebbe definire le sorti della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni. La tensione è palpabile all’interno della Lega, dove le divisioni interne non sembrano aver trovato una soluzione definitiva prima dell’incontro programmato per venerdì prossimo. Mentre la lista civica dei Marchigiani cerca di consolidare la sua presenza con figure come Del Gobbo, il nome di Sandro Parcaroli rimane al centro di un dibattito acceso sulla formazione delle liste e sulla gestione operativa della fase elettorale. La crisi organizzativa nella Lega. Le dinamiche interne al partito guidato da Matteo Salvini mostrano segni evidenti di frammentazione che minacciano l’unità necessaria per vincere alle urne. 🔗 Leggi su Ameve.eu
