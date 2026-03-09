Elezioni | Donati in pole Mozzoni incerto e Lega in crisi

A San Benedetto del Tronto, le elezioni di fine maggio stanno prendendo forma: il centrodestra ha scelto Sandro Donati come candidato principale, mentre Mozzoni rimane in bilico e la Lega attraversa una fase di crisi. La situazione politica locale si sta consolidando con queste figure, mentre le altre forze politiche continuano a valutare le proprie mosse. La campagna elettorale si avvicina rapidamente.

L'assetto elettorale di San Benedetto del Tronto si sta definendo in vista delle consultazioni di fine maggio, con il centrodestra che punta su Sandro Donati come candidato principale. Le indicazioni emergenti vedono una forte competizione interna e un possibile scontro diretto tra le diverse anime della coalizione di maggioranza. La situazione è fluida: mentre Donati sembra avere il consenso più ampio, la figura di Nicola Mozzoni rimane un'incognita critica per gli equilibri politici locali. Il sondaggio commissionato dai vertici regionali indica chiaramente una preferenza per il presidente della Banca del Piceno, ma la decisione finale non è ancora stata formalizzata.