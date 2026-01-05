Crisi politica al Comune di Frosinone | vertice Lega–FdI

La crisi politica al Comune di Frosinone sta portando alla luce tensioni all’interno della maggioranza di centrodestra. Un vertice tra Lega e FdI si è svolto per affrontare la situazione, che potrebbe portare a cambiamenti nella giunta o anche a elezioni anticipate. La situazione rimane in evoluzione, con diversi scenari possibili, mentre le decisioni future saranno decisive per il governo locale.

La crisi politica al Comune di Frosinone entra in una fase decisiva. Le tensioni all'interno della maggioranza di centrodestra tengono aperti diversi scenari: dall'azzeramento della giunta comunale al rimpasto, fino all'ipotesi di elezioni anticipate. Una situazione complessa che rende difficile.

