Istituto Ricasoli Un nuovo edificio per agrario e alberghiero

L’Istituto Ricasoli di Siena ha presentato al Comune una richiesta di variante per la realizzazione di un nuovo edificio destinato a attività scolastiche, specificamente per i settori agrario e alberghiero. La proposta mira a migliorare le strutture dell’istituto e a sostenere la formazione nel settore. La decisione è attualmente in fase di valutazione da parte delle autorità comunali.

"Abbiamo fatto richiesta al Comune di Siena di una variante per l'individuazione di un nuovo fabbricato da adibire ad attività scolastica all'interno dell'area della nostra azienda agraria", conferma il professor Domenico Biagio Perrotta, dirigente scolastico dal settembre scorso dell'istituto superiore Bettino Ricasoli di Siena. Il Ricasoli pensa dunque ad ampliare i proprio spazi, a disposizione dello storico e gettonato indirizzo agrario ma forse anche per accogliere e portare a Siena l'enogastronomico da Colle Val d'Elsa. "Ad oggi la richiesta di variante – precisa il preside – è per il recupero di un edificio già esistente ma non utilizzato, da convertire ad attività didattica e mettere a disposizione dell'istituto.

