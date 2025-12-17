Nutrire il Futuro 2.0 | l’agroalimentare unisce istituto Agrario e Alberghiero

Il settore agroalimentare si trasforma in un’esperienza formativa condivisa tra l’Istituto Agrario e l’Alberghiero, valorizzando competenze e collaborazioni. Martedì 16 dicembre, presso l’Ipseoa “G.”, si è svolto un evento che sottolinea l’importanza di nutrire il futuro attraverso sinergie tra formazione e settore. Un’occasione per approfondire tematiche legate a innovazione, sostenibilità e tradizione, creando un ponte tra teoria e praticità.

L’agroalimentare diventa esperienza formativa condivisa. Si è svolto martedì 16 dicembre all’Ipseoa “G. Marchitelli” di Villa Santa Marial’evento finale del progetto “Nutrire il futuro 2.0”, iniziativa innovativa realizzata con la camera di commercio Chieti-Pescara e che ha segnato un passaggio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

