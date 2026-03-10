Netanyahu ‘stiamo spezzando le ossa all’Iran’
Il primo ministro israeliano ha dichiarato che Israele sta “spezzando le ossa” al potere iraniano dall’inizio di un’operazione congiunta con gli Stati Uniti il 28 febbraio. Ha aggiunto che l’offensiva è ancora in corso e che l’obiettivo non è stato ancora raggiunto. Nessun altro dettaglio sulla durata o sui mezzi impiegati è stato fornito.
"Aspiriamo a portare il popolo iraniano a spezzare il giogo della tirannia, ma alla fine dipende da loro", ha dichiarato Netanyahu durante una visita a un centro di emergenza del ministero della Salute israeliano, ieri in tarda serata. "Non c'è dubbio che con le azioni intraprese finora stiamo spezzando loro le ossa – e non abbiamo ancora finito", ha aggiunto. (ANSA-AFP) Iran, Trump: 'presto per parlare di prendere il controllo del petrolio. Sto considerando di prendere il controllo dello Stretto di Hormuz'
