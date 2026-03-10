Il primo ministro israeliano ha dichiarato che Israele sta “spezzando le ossa” al potere iraniano dall’inizio di un’operazione congiunta con gli Stati Uniti il 28 febbraio. Ha aggiunto che l’offensiva è ancora in corso e che l’obiettivo non è stato ancora raggiunto. Nessun altro dettaglio sulla durata o sui mezzi impiegati è stato fornito.

“Aspiriamo a portare il popolo iraniano a spezzare il giogo della tirannia, ma alla fine dipende da loro”, ha dichiarato Netanyahu durante una visita a un centro di emergenza del ministero della Salute israeliano, ieri in tarda serata. “Non c’è dubbio che con le azioni intraprese finora stiamo spezzando loro le ossa – e non abbiamo ancora finito”, ha aggiunto. (ANSA-AFP) Iran, Trump: ‘presto per parlare di prendere il controllo del petrolio. Sto considerando di prendere il controllo dello Stretto di Hormuz’ Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Netanyahu, ‘stiamo spezzando le ossa all’Iran’

Articoli correlati

Guerra in Iran, le news di oggi. La Turchia dispiega i missili Patriot. Netanyahu : “Stiamo spezzando loro le ossa”. Trump: “L’attacco sta per finire”. E i prezzi di petrolio e gas calanoIeri la telefonata fra il presidente americano e quello russo Trump con la Nato che ha alzato i livelli di guardia dopo l’intercettazione di un...

Trump – Netanyahu: l’inutile incontro e le minacce all’IranPer il resto, non sembra ci siano novità di rilievo, al di là delle usuali quanto, al momento, aleatorie minacce trumpiane: contro Hamas, contro...

Tendenze del giorno: bunker segreto, borse in ripresa e Netanyahu · Parte 1 · 10.03.2026