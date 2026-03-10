Oggi in Iran proseguono i raid militari, con la Turchia che ha dispiegato i missili Patriot lungo il confine. Netanyahu ha dichiarato che le operazioni militari stanno causando gravi danni alle forze avversarie, mentre Trump ha affermato che l’attacco sta per concludersi. Nel frattempo, i prezzi di petrolio e gas sono diminuiti, e ieri si è svolta una telefonata di un’ora tra Putin e Trump.

Ieri la telefonata fra il presidente americano e quello russo Trump con la Nato che ha alzato i livelli di guardia dopo l’intercettazione di un missile sui cieli della Turchia Roma, 10 marzo 2026 – Mentre continuano i raid sull’Iran, ieri c’è stata una telefonata di un’ora fra Putin e Trump. Il presidente Usa ha dichiarato che “la guerra sta per finire” mentre nel colloqui il leader russo ha ribadito la necessità di porre fine al conflitto in Medio Oriente (aggiungendo che in Ucraina, grazie all’avanzata russa, presto Zelensky sarà costretto a un accordo). Ma questa mattina i prezzi del petrolio in calo sui mercati asiatici, con i future sul Brent scesi sotto i 95 dollari al barile, dopo essere schizzati ieri a quasi 120 dollari, a 92,85 dollari (-6,17%), e quelli sul Wti scivolati sotto i 90 a 88,52 dollari al barile (-6,56%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, le news di oggi. La Turchia dispiega i missili Patriot. Netanyahu : “Stiamo spezzando loro le ossa”. Trump: “L’attacco sta per finire”. E i prezzi di petrolio e gas calano

