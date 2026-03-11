No alla guerra protesta M5s al Senato con cappellini in stile Maga come Donald Trump – Il video

Al termine dell'intervento in Senato del capogruppo M5s, i senatori del movimento hanno esibito cappellini rossi in stile

Sondaggio Swg, frena il partito di Giorgia Meloni. Non va meglio a Vannacci: quanto recuperano Conte e Schlein Mezza riforma della giustizia è un'incognita, perché affidata alla legge ordinaria che non c'è ancora. Ecco i punti decisivi che la legge costituzionale non ha scritto

"No alla guerra", protesta M5s al Senato con cappellini in stile "Maga" come Donald Trump(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Al termine dell'intervento in Senato del capogruppo M5s Luca Pirondini, che ha accusato Giorgia Meloni di...

La guerra in Iran finirà "presto" perché "non è praticamente rimasto niente da colpire". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un'intervista telefonica ad Axios. E' rimasta "qualche piccola cosa qua e là... Quando deciderò che deve fi - facebook.com facebook

Il ministro dello Sport iraniano esclude la partecipazione del suo Paese ai Mondiali di calcio negli Usa. Lo riporta la Faz, in un articolo sulla posizione di Donald Trump, che assicura che la squadra potrà partecipare. "Dal momento che questo governo corrotto x.com