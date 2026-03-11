No alla guerra protesta M5s al Senato con cappellini in stile Maga come Donald Trump
Al termine dell'intervento in Senato del capogruppo M5s, alcuni senatori del Movimento 5 Stelle hanno indossato cappellini rossi in stile
(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Al termine dell'intervento in Senato del capogruppo M5s Luca Pirondini, che ha accusato Giorgia Meloni di subalternità a Trump, i Senatori M5s hanno mostrato i cappellini rossi in stile "Maga" con la scritta "No alla guerra". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Articoli correlati
Leggi anche: Il comizio di Trump al Board of Peace tra Elvis, Ymca e cappellini Maga: “Vigileremo sull’Onu. Qualcuno ha fatto il furbo, ma poi ci sarà”
Donald Trump lancia il Miga per l'Iran, ma è nei guai con Pokemon per il suo Maga: cosa succedeDonald Trump, ormai totalmente dedicato alla missione in Iran, lancia il nuovo slogan Make Iran Great Again (Miga).
No alla guerra, protesta M5s al Senato con cappellini in stile Maga come Donald Trump
Tutto quello che riguarda Donald Trump
Discussioni sull' argomento Iran, se Netanyahu detta la linea a Trump sulla guerra; Iran, la guerra vista dai giovani in esilio; Guerra Iran, Starmer: 'Uk non coinvolto, imparata lezione Iraq'; Avvisate Usa e Israele: la regola del caos nella propaganda di guerra non funziona.
Giorgia Meloni ha riferito per la prima volta in parlamento sulla guerra in Medio Oriente, ma senza affrontare molte questioni – una su tutte il ruolo degli Stati Uniti e di Donald Trump – e mantenendo un atteggiamento piuttosto cauto ed elusivo, anche se dopo - facebook.com facebook
Il ministro dello Sport iraniano esclude la partecipazione del suo Paese ai Mondiali di calcio negli Usa. Lo riporta la Faz, in un articolo sulla posizione di Donald Trump, che assicura che la squadra potrà partecipare. "Dal momento che questo governo corrotto x.com