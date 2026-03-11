No alla guerra protesta M5s al Senato con cappellini in stile Maga come Donald Trump

Al termine dell'intervento in Senato del capogruppo M5s, alcuni senatori del Movimento 5 Stelle hanno indossato cappellini rossi in stile

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Al termine dell'intervento in Senato del capogruppo M5s Luca Pirondini, che ha accusato Giorgia Meloni di subalternità a Trump, i Senatori M5s hanno mostrato i cappellini rossi in stile "Maga" con la scritta "No alla guerra". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

