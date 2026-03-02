Università LUMSA – Formazione docenti 2025 2026 iscrizioni al via | percorsi da 60 e 30 CFU in un momento chiave per la scuola

Le iscrizioni ai percorsi di formazione iniziale per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno accademico 20252026 sono aperte dal 13 febbraio al 5 marzo 2026. L’università LUMSA offre corsi di 60 e 30 CFU, rivolti a chi intende prepararsi in ambito educativo. La docente Gabriella Agrusti ha annunciato questa fase di iscrizioni, che rappresenta un momento chiave per la formazione del personale scolastico.

Ne parliamo con la prof. Gabriella Agrusti Dal 13 febbraio al 5 marzo 2026 saranno aperte le iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, relativi all'anno accademico 20252026. Un appuntamento che arriva in una fase cruciale per il sistema scolastico italiano, ancora. L'articolo Università LUMSA – Formazione docenti 20252026, iscrizioni al via: percorsi da 60 e 30 CFU in un momento chiave per la scuola.