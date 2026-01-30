Formazione socio-sanitaria | Abf inaugura un nuovo laboratorio e amplia l’offerta formativa per il 2026

Questa mattina a Bergamo l’Azienda Bergamasca Formazione ha inaugurato un nuovo laboratorio dedicato alla formazione sociosanitaria. L’evento segna un passo avanti per l’offerta formativa dell’istituto, che punta a migliorare le competenze di chi lavora nel settore. La cerimonia è stata semplice, con pochi presenti, ma rappresenta un investimento importante per il territorio e per i futuri operatori del settore.

Bergamo. Azienda Bergamasca Formazione (Abf) giovedì 29 gennaio ha inaugurato ufficialmente nella sede di Bergamo il nuovo laboratorio dedicato alla formazione sociosanitaria. L'iniziativa si inserisce in un percorso di consolidamento dell'offerta formativa dell'ente, accreditato da Regione Lombardia e Provider Ecm (Educazione Continua in Medicina), che mira a fornire ai futuri operatori del settore strumenti didattici allineati alle attuali necessità. La realizzazione di questo spazio permette agli studenti di integrare la preparazione teorica con sessioni pratiche, all'interno di ambienti che simulano fedelmente i contesti assistenziali reali in cui gli allievi si troveranno a operare al termine del loro percorso di studi.

