L' Università di Padova trionfa ai Campionati nazionali di scacchi

L'Università di Padova si è aggiudicata il primo posto al Campionato universitario italiano a squadre di scacchi 2026, un torneo organizzato dal 2021 e patrocinato dalla Federazione Scacchistica Italiana. La competizione ha visto la partecipazione di diverse università provenienti da tutta Italia, con l'ateneo patavino che ha ottenuto la vittoria finale.

Vittoria per l'ateneo patavino, che conquista il primo posto al Campionato universitario italiano a squadre 2026 di scacchi (CUIS), un torneo nato nel 2021 e patrocinato dalla Federazione Scacchistica Italiana (FSI).La squadra Unipd Chess Club è arrivata prima, superando i venti team in gara.