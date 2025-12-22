E' tornato da poco da Sydney dove era stato chiamato per fare il giudice ai Campionati Nazionali di Beatbox dell'Australia 2025. Non si ferma la brillante carriera del cesenate Giuseppe Cuna, in arte Azel, campione nazionale e top 8 mondiale, noto per le sue performance uniche di beatbox (arte di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Azel giudice ai campionati nazionali di Beatbox in Australia: "E' stata un'esperienza indimenticabile"

Leggi anche: Cormano, Luca Liberti trionfa ai Campionati nazionali di natural body building

Leggi anche: Le ginnaste della Falciai protagoniste ai campionati nazionali di ginnastica ritmica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Azel giudice ai campionati nazionali di Beatbox in Australia: "E' stata un'esperienza indimenticabile" - "E' stata un'esperienza indimenticabile" spiega Azel, che tra l'altro, ha compiuto i suoi 26 anni proprio nella città australiana insieme al campione locale e ad altri collaboratori ... cesenatoday.it