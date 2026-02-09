Medaglie di bronzo ai campionati nazionali a squadre per i fiorettisti del circolo Raggetti

Nei campionati nazionali di fioretto a squadre, i giovani atleti del circolo “Raggetti” si sono aggiudicati due medaglie di bronzo. La competizione si è svolta nel fine settimana tra il 31 gennaio e il 1 febbraio a Baronissi, coinvolgendo i migliori circoli italiani under 14. I ragazzi hanno dato battaglia sul campo, portando a casa due podi che testimoniano il buon lavoro svolto nel settore giovanile.

Nel fine settimana del 31 gennaio – 1 febbraio 2026 si sono tenuti a Baronissi (SA) i Campionati Nazionali di Fioretto a Squadre per le categorie del Gran Premio Giovanissimi (Under 14), che ha visto sfidarsi i principali circoli schermistici italiani con una formula (quella della gara a squadre).

