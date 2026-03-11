lunano stiamo facendo cose straordinarie

Nella decima giornata di ritorno della Promozione, il Lunano ha ottenuto una vittoria a Rio Salso e si è portato in testa alla classifica, allungando di quattro punti sul Fano, che ha pareggiato contro i Portuali Ancona. La giornata ha visto anche due successi esterni, contribuendo a definire le posizioni della zona alta della classifica.

In Promozione la decima giornata di ritorno ha fatto registrare 5 vittorie (2 esterne). In vetta allunga il Lunano che in virtù del suo successo a Rio Salso e del pareggio casalingo del Fano contro i Portuali Ancona si posiziona a più 4 dal team granata. Lotta aperta per uscire fuori dalla zona playout. La vittoria (la 19ª della stagione) del Lunano nel difficile test contro il Tavullia Valfoglia è commentata dal diesse Matteo Dominici: "Contro il Tavullia la squadra ha disputato un incontro di carattere e grande fame, siamo riusciti a portare a casa i tre punti lottando fino all’ultimo respiro contro una squadra ostica che non ha mai smesso di lottare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

