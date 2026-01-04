Conte dopo Lazio Napoli | Siamo con gli uomini contati e stiamo facendo cose importanti Mercato? Lo scorso anno dissi ‘Non facciamo danni’ e invece…

Dopo la partita tra Lazio e Napoli, l’allenatore degli azzurri, Antonio Conte, ha commentato la situazione della sua squadra, sottolineando le difficoltà legate alle assenze e i risultati ottenuti. Ha inoltre fatto riferimento alle strategie di mercato, ricordando le dichiarazioni dello scorso anno e riflettendo sulle scelte fatte finora. Le sue parole offrono uno sguardo sulle sfide attuali e sul percorso del Napoli in questa stagione.

Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così a DAZN dopo il match contro la Lazio. Le dichiarazioni del tecnico sul mercato anche. Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Lazio. Le sue dichiarazioni. INFORTUNIO NERES – «Bisognerà aspettare domani per fare gli accertamenti e capire. Non è un problema muscolare, speriamo non sia niente di grave. Stiamo già facendo fronte a grandi defezioni da tempo. Però faccio i complimenti ai ragazzi. Giocare contro la Lazio all'Olimpico con questa qualità di gioco e pulizia tecnica e forza fisica. Non li abbiamo fatti giocare e quando avevamo palla eravamo bravi e preparati.

