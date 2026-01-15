Il Comune risponde alle affermazioni di Anna Zonari, precisando che non si tratta di un “piazzista”. La replica di Palazzo Municipale, attraverso la nota di Luca Caprini di Civica Fabbri, chiarisce la posizione ufficiale dell’amministrazione riguardo alla questione sollevata, sottolineando l’impegno e la trasparenza nelle attività svolte. La comunicazione mira a fornire un chiarimento obiettivo e diretto, mantenendo un tono sobrio e professionale.

Il Comune? "Non è un piazzista". Non si fa attendere la replica ad Anna Zonari da parte di Palazzo Municipale, la quale arriva attraverso una nota di Luca Caprini (Civica Fabbri). Il quale si dice "esterrefatto da quanto riporta il gruppo La Comune nell’interrogazione al sindaco sull’organizzazione dell’accoglienza". Ammessa la piena solidarietà del Comune "verso i residenti e i nuclei familiari della torre B, riteniamo importante e opportuno non creare strani e contorti precedenti per una amministrazione comunale. Partiamo da un presupposto: i soldi pubblici servono per finalità pubbliche. I soldi pubblici sono serviti e sono stati messi in campo in un primo momento di emergenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Non siamo piazzisti, stiamo facendo di più del dovuto"

