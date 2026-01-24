L' ira della Lega per Moretti libero | È una vergogna ora controlli a tappeto sui circoli Arci

La Lega esprime forte disappunto per la decisione di liberare Moretti, chiedendo maggiori controlli sui circoli Arci. Durante la tre giorni di Rivisondoli, in Abruzzo, il partito ha affrontato diversi temi, sottolineando l’importanza di un’azione più rigorosa sui circoli associativi. L’evento ha visto il confronto su questioni interne e politiche, evidenziando la volontà di rafforzare il ruolo e la sicurezza delle strutture sul territorio.

“Idee in movimento” è questo lo slogan della tre giorni leghista a Rivisondoli, in Abruzzo. Tanti temi trattati dal palco, ma di una cosa discutono i parlamentari. Crans Montana. Qui a molti non va proprio giù che (dietro cauzione) Jacques Moretti sia stato liberato. Che sia in libertà dopo la tragedia. “L'idea che la persona responsabile di quanto è accaduto sia libera è inaccettabile” ci ha detto Luca Toccalini, segretario nazionale della Lega giovani. “Quindi fa bene fa il governo a richiamare l'ambasciatore, a cercare delle soluzioni affinché questa vergogna non vada avanti.” Poi ci da un’anteprima: “Ho chiesto che anche in Italia, visto che giustamente stanno controllando tantissime realtà, facciano dei controlli anche ai circoli Arci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Crans Montana, Jacques Moretti torna libero dopo il pagamento della cauzione. L’ira di Tajani e Salvini: «Vergogna»Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rilasciato dopo aver pagato la cauzione, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Sion nell’ambito dell’indagine sulla strage di Capodanno, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti.

