Durante un evento dedicato alla prevenzione, l’attrice nota come Silvia di Un Posto al Sole ha annunciato di aver scoperto di avere un tumore all’endometrio durante un controllo di routine. Ha spiegato che la diagnosi è arrivata in modo casuale e ha condiviso la sua esperienza con il pubblico presente. La donna ha sottolineato l’importanza di sottoporsi regolarmente a controlli medici.

Amatucci, presente all'ospedale Andrea Tortora con collega Daniela Ioia (la Rosa Picariello della serie), dopo aver svelato la sua malattia ha spiegato: «Sono una persona che ha sempre fatto prevenzione. La primissima cosa per fare prevenzione è amarsi, e solo amando se stesse si può riuscire ad amare tutto ciò che ci circonda, a partire dalle persone che abbiamo vicino». Un racconto personale che la cinquantaquattrenne attrice ha scelto di condividere - durante la giornata in cui il Pagani ha offerto alla cittadinanza mammografie, pap test e visite senologiche gratuite - per lanciare un messaggio chiaro: la prevenzione può fare la differenza e una diagnosi precoce può salvare la vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Luisa Amatucci, Silvia di Un Posto al Sole: «Ho un tumore all'endometrio, l'ho scoperto per puro caso durante un controllo di routine»

