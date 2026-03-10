Luisa Amatucci di Un posto al sole rompe il silenzio sulla malattia | Ho scoperto di avere un tumore per caso

Il 7 marzo 2026, l’attrice napoletana, nota per il ruolo di Silvia Graziani in Un Posto al sole, ha parlato davanti a medici e cittadini della sua malattia. Ha spiegato di aver scoperto di avere un tumore all’endometrio in modo casuale, durante controlli di routine. La sua testimonianza ha coinvolto un pubblico vario, senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

Il 7 marzo 2026, l'attrice napoletana Luisa Amatucci, da trent'anni Silvia Graziani in Un Posto al sole, ha rotto il silenzio davanti a una platea di medici e cittadini: ha affrontato un tumore all'endometrio, scoperto per puro caso durante i controlli di routine. Oggi sembra pienamente guarita, e ha scelto di raccontarlo pubblicamente per incoraggiare altre donne a fare prevenzione. La confessione è arrivata all'ospedale Andrea Tortora di Pagani, in provincia di Salerno, dove Luisa Amatucci era presente come testimonial di una giornata dedicata alla diagnosi precoce delle neoplasie femminili. Mammografie, pap test e visite senologiche gratuite offerte alla cittadinanza: un contesto scelto con cura, non casuale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Luisa Amatucci di Un posto al sole rompe il silenzio sulla malattia: "Ho scoperto di avere un tumore per caso"