Alpini valtellinesi Luigi Bigio Colturi è il nuovo presidente della sezione ANA

Durante l’assemblea dei delegati della sezione valtellinese dell’Associazione nazionale alpini, tenutasi a Morbegno domenica 8 marzo, è stato eletto Luigi “Bigio” Colturi come nuovo presidente. La nomina riguarda il mandato che si concluderà nel 2028 e segna il cambio al vertice dell’organizzazione locale. La seduta ha visto la partecipazione di rappresentanti e soci della sezione.

L'assemblea dei delegati ha scelto il successore di Gianfranco Giambelli: guiderà le penne nere della Valtellina per il prossimo triennio