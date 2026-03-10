Cambio della guardia alla guida degli Alpini Colturi presidente

L’alpino Luigi Colturi, nato nel 1956, è stato nominato nuovo presidente della Sezione Ana Valtellinese. Colturi, che è anche marito, padre e nonno, ha svolto professione di geometra prima di andare in pensione. È stato scelto per succedere a Gianfranco Giambelli, che ha ricoperto il ruolo per 12 anni. La nomina è stata annunciata ufficialmente dalla sezione locale degli Alpini.

È l'alpino Luigi Colturi, classe 1956, marito, padre e nonno, geometra in pensione, il nuovo numero della Sezione Ana Valtellinese, nonché successore del presidentissimo – per ben 12 anni – Gianfranco Giambelli. Ad eleggerlo, con 163 voti contro i 64 andati a Mario Rumo, l'altro candidato e capogruppo di Bianzone, l'assemblea dei delegati che si è riunita domenica a Morbegno. Vicepresidente di zona Alta Valle, capogruppo di Valdisotto dal 1995, vicepresidente vicario della Sezione di Sondrio dal 2011 al 2015 e consigliere della Sezione Valtellinese dal 2015, Colturi ha ricevuto, insieme agli auguri per un buon mandato, l'invito del presidente uscente a lavorare con tranquillità.