L’Unione europea ha annunciato nuove sanzioni contro l’Iran, senza menzionare le azioni militari di Stati Uniti e Israele nella regione. Teheran ha risposto definendo le misure “immorali e illegali”. Nel frattempo, l’UE ha chiesto una rapida de-escalation del conflitto mediorientale scatenato dagli attacchi di Washington e Tel Aviv contro l’Iran.

Mentre chiede una de-escalation rapida del nuovo conflitto mediorientale scatenato dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’ Iran, l’ Unione europea, già finita sotto accusa per l’appoggio esplicito all’azione di Washington e Tel Aviv, aumenta la pressione su Teheran. Con un post su X, l’Alta rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, ha annunciato che altri 19 soggetti o entità iraniane verranno colpite dalle sanzioni europee: “L’Ue continua a chiedere conto all’Iran – ha scritto – Oggi gli ambasciatori degli Stati membri dell’Ue hanno approvato nuove sanzioni nei confronti di 19 funzionari e entità del regime responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Ue impone nuove sanzioni all’Iran, ma dimentica l’aggressione di Usa e Israele. Teheran: “Immorali e illegali”

