L’opposizione si spacca in cinque Il campo largo è ormai un miraggio

L’opposizione si frammenta in cinque fronti, rendendo il campo largo un’illusione. In Parlamento, ogni forza spinge per le proprie risoluzioni, mentre su giustizia e leadership il divario si fa ancora più evidente. Se questa è l’alternativa a Giorgia Meloni, tanto celebrata da Elly Schlein dopo la vittoria in Campania, la sinistra si trova di fronte a un panorama difficile e frammentato.

