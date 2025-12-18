L’opposizione si spacca in cinque Il campo largo è ormai un miraggio
L’opposizione si frammenta in cinque fronti, rendendo il campo largo un’illusione. In Parlamento, ogni forza spinge per le proprie risoluzioni, mentre su giustizia e leadership il divario si fa ancora più evidente. Se questa è l’alternativa a Giorgia Meloni, tanto celebrata da Elly Schlein dopo la vittoria in Campania, la sinistra si trova di fronte a un panorama difficile e frammentato.
In Parlamento ognuno con la sua risoluzione. Su giustizia e leadership è persino peggio. Se questa è l’alternativa a Giorgia Meloni, tanto decantata da Elly Schlein all’indomani della vittoria alle Regionali in Campania, povera sinistra. Sarebbe questo il campo largo che dovrebbe battere il centrodestra? Praticamente divisi su tutto, senza una leadership, senza una visione, senza capo né coda. Quel «testardamente uniti», evocato da Schlein nell’ultima assemblea Pd, assomiglia più a un testardamente ottusi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: L’opposizione passi dal campo largo al campo stanco, quello che riempie le piazze
Leggi anche: La mozione Schlein sui migranti: "Stop agli accordi con la Libia e nuova operazione Mare Nostrum". Ma il campo largo si spacca
Addio all'intese tra maggioranza e opposizione, il percorso per l'approvazione delle circoscrizioni spacca in due l'Aula Battaglia. Sarà un dicembre caldo a Palazzo San Giorgio... - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.