Musica Tony Colombo all’Ippodromo di Agnano | il sogno da 30mila posti che reinventa il live a Napoli

Sabato 12 settembre 2026 l’Ippodromo di Agnano si prepara ad accogliere un evento musicale di grande rilievo. Con una capienza di 30 mila posti, l’appuntamento rappresenta un momento importante per un artista che da tempo si esibisce sui palchi italiani. L’atmosfera promette di essere carica di energia, offrendo al pubblico un’esperienza live senza precedenti a Napoli.

Dalla Certosa a Spaccanapoli: la mappa celeste nascosta di Napoli. All’Archivio di Stato la guida Inaf Servizio Civile, aperto il nuovo bando: 3.145 posti nella Croce Rossa Italiana Salute 4.0, un naso elettronico potenziato “annusa” i segnali precoci di tumore ovarico Scuola Superiore della Magistratura al via con Mattarella. La presidente Sciarra: Boom di partecipanti Non è solo un concerto, è la consacrazione di un legame viscerale. Sabato 12 settembre 2026, l’Ippodromo di Agnano aprirà i cancelli per quello che si preannuncia come il live più imponente della carriera di Tony Colombo. Per la prima volta, l’artista sfida le grandi dimensioni con una produzione da stadio, progettata per accogliere oltre 30. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Musica, Tony Colombo al 2° posto della classifica Fimi con l’album “Predestinato”“Predestinato”, il nuovo album di Tony Colombo, debutta direttamente, nella classifica FIMI al 2° posto nella Classifica Album Fisici e il 4° posto...

Musica, “Predestinato Tour 2026”: per Tony Colombo sei concerti al teatro TroisiDopo l’incredibile bagno di folla di San Valentino al Palaghiaccio di Catania, il “Predestinato Tour 2026” di Tony Colombo approda a Napoli,...

Tony Colombo - Si cagnata - Live Palapartenope 2025 (Napoli)

Temi più discussi: Predestinato Tour 2026: per Tony Colombo sei concerti al Troisi; Addio a Vincenzo D’Agostino, morto il celebre paroliere della musica napoletana; Musica in lutto, addio a D’Agostino; La musica napoletana perde un pilastro: da Gigi D'Alessio a Finizio, i messaggi di addio per Vincenzo D'Agostino.

Tony Colombo live all'Ippodromo di AgnanoNon è solo un concerto, è la consacrazione di un legame viscerale. Sabato 12 settembre 2026, l’Ippodromo di Agnano aprirà i cancelli per quello che si preannuncia come il live più imponente della carr ... ilroma.net

Tony Colombo annuncia il nuovo singolo dal titolo Se devo tradirti lo faccio con teTony Colombo torna con un nuovo brano. Il singolo si intitola Se devo tradirti lo faccio con te e sarà disponibile dal 25 agosto su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal videoclip ... ilmattino.it

Il cantante Tony Colombo ha parlato del Festival: "Il mio Sanremo sono i matrimoni: è pericolosamente bello andarci" - facebook.com facebook