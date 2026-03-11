Lucca in sciopero | 2,5 km di protesta contro il ruolo

Mercoledì 11 marzo 2026, le strade di Lucca sono state attraversate da circa 2,5 chilometri di protesta. Le persone si sono radunate per esprimere il loro dissenso contro il ruolo che viene loro attribuito, riempiendo le vie della città con un corteo che ha coinvolto diversi cittadini. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di numerosi manifestanti.

L'aria di Lucca, mercoledì 11 marzo 2026, porta ancora il segno delle voci che hanno riempito le sue vie nel giorno della mobilitazione. I cartelli rimasti appesi ai muri del centro storico testimoniano che la protesta non si è esaurita con la fine del corteo svoltosi domenica 8 marzo. La città, spesso vista come una vetrina turistica, ha mostrato un volto diverso: quello di corpi dissidenti che rifiutano il ruolo dell'angelo del focolare imposto da chi amministra il territorio. Il percorso di circa 2,5 chilometri ha attraversato il cuore pulsante della città, collegando Piazza San Martino a Piazza Napoleone, passando per i punti nevralgici come Piazza San Michele, Piazza San Frediano e Piazza del Salvatore.