Fisco giovedì sciopero alle Entrate di Milano | protesta contro il trasferimento in periferia

Giovedì, le Entrate di Milano si fermeranno per uno sciopero, perché i sindacati protestano contro il trasferimento degli uffici in periferia. La mancanza di un piano chiaro e il rischio di allontanare i dipendenti dal centro città hanno suscitato la loro opposizione. I lavoratori sono preoccupati anche per l’aumento dei compiti quotidiani e per le promesse di spostamenti temporanei che non sono ancora stati realizzati.

Niente appuntamenti in ufficio. Stop alle pratiche e ai chiarimenti ai contribuenti. I dipendenti dell'agenzia delle Entrate di Milano saranno in sciopero giovedì 19 febbraio, bloccando l'attività degli uffici milanesi. Il principale motivo del contendere è il trasferimento dalla sede di via Manin nella centralissima zona di Moscova verso aree più periferiche della città. Trasferimento che impatterà su circa mille dipendenti. Ma non c'è solo questo. A riepilogare e a ricordare le ragioni della protesta è un comunicato congiunto delle sigle sindacali Cisl Fp, Confsal Unsal, Flp, Usb, Fp Cgil e Uilpa.