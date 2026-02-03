Macchinisti spagnoli in sciopero per protesta contro i ritmi della linea ferroviaria

I macchinisti spagnoli hanno deciso di fermarsi per tre giorni, dal 9 all’11 febbraio, per protestare contro i ritmi di lavoro e le condizioni di sicurezza sui treni. La protesta coinvolge tutto il paese e rischia di creare disagi ai pendolari e ai viaggiatori. I lavoratori chiedono miglioramenti immediati alle loro condizioni e un cambiamento nelle modalità di lavoro. La compagnia ferroviaria ha già avvisato che ci saranno cancellazioni e ritardi nei servizi.

I macchinisti spagnoli hanno organizzato un sciopero nazionale di tre giorni, dal 9 al 11 febbraio 2026, per protestare contro i ritmi della linea ferrovia e le condizioni di sicurezza ritenute insopportabili. La protesta è iniziata davanti al Ministero dei Trasporti a Madrid, in seguito a gravi deragliamenti avvenuti nel Paese. Le autorità ferroviarie spagnole stanno affrontando una crescente preoccupazione riguardo l’andamento dei treni, con un numero sempre più elevato di incidenti. Le richieste dei macchinisti riguardano l’aumento delle misure di sicurezza, con particolare attenzione alla gestione degli orari, alle procedure di controllo e alla formazione del personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Macchinisti spagnoli in sciopero per protesta contro i ritmi della linea ferroviaria Approfondimenti su Macchinisti Spagnoli Tutto pronto per la riapertura della linea ferroviaria Trento-Bassano La linea ferroviaria Trento-Bassano del Grappa sarà riaperta lunedì 15 dicembre 2025, segnando un importante passo avanti per le connessioni tra le due città. Orte-Terni, cadavere lungo i binari della linea ferroviaria: circolazione sospesa La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Macchinisti Spagnoli Spagna, macchinisti in protesta dopo deragliamentiA Madrid i macchinisti spagnoli si sono riuniti in protesta davanti al Ministero dei Trasporti per chiedere maggiori misure di sicurezza in seguito ai gravi deragliamenti verificatisi nel Paese. I ... tg24.sky.it Macchinisti spagnoli sul piede di guerra, tre giorni di scioperoTre incidenti ferroviari in appena tre giorni hanno scosso la Spagna, scatenando polemiche sulla sicurezza della rete e la rivolta dei macchinisti, che hanno proclamato tre giorni di sciopero dall'8 ... ansa.it Dopo il decesso di un secondo collega in un altro incidente avvenuto ieri, i macchinisti spagnoli si fermano. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.