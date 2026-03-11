Lotta allo spreco alimentare | il cibo in eccedenza all' autogrill diventa una donazione alla Caritas

Il gruppo Hera e Last Minute Market hanno avviato un progetto per ridurre lo spreco alimentare, destinando le eccedenze di cibo dall'autogrill alla Caritas della parrocchia di Santa Maria Assunta. Questa iniziativa mira a sostenere le persone in difficoltà e a promuovere pratiche più sostenibili. La collaborazione coinvolge diverse realtà, che si impegnano a donare gli alimenti in eccesso.

Nel tentativo di abbracciare politiche sempre più rivolte alla sostenibilità e a ridurre lo spreco alimentare, il gruppo Hera e Last Minute Market hanno sviluppato un progetto volto a supportare i cittadini più fragili che si rivolgono alla Caritas della parrocchia di Santa Maria Assunta di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

