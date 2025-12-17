Alberto Cova | l’arte di vincere quando conta davvero nella puntata 47 di Run2u

In questa puntata di Run2u incontriamo Alberto Cova, leggenda dello sport italiano e campione olimpico dei 10. Scopriamo insieme le sfide, le vittorie e le emozioni di chi ha conquistato Europei, Mondiali e Olimpiadi in soli due anni, vivendo l’arte di vincere nei momenti più importanti. Un viaggio tra passione, determinazione e trionfi che hanno scritto la storia dello sport.

© Oasport.it - Alberto Cova: l’arte di vincere quando conta davvero nella puntata 47 di Run2u Cosa si prova a vincere Europei, Mondiali e Olimpiadi nello spazio di due anni? In questa Puntata n.47 di Run2u ospitiamo una leggenda dello sport italiano: Alberto Cova, campione olimpico dei 10.000 metri a Los Angeles 1984, campione mondiale ed europeo. Cercheremo di analizzare Alberto Cova, il campione che ha scritto una delle pagine più grandi dell’atletica italiana proprio assieme a lui, Alberto Cova a distanza di 40 anni. Una storia di testa, gambe e cuore. Con Alberto Cova ripercorriamo: • il mitico triplete Europei–Mondiali–Olimpiadi • la tattica di gara e la celebre volata finale • i momenti più duri e le pressioni del successo • cosa significa rappresentare l’Italia ai massimi livelli • la vita dopo l’atletica e i valori che lo sport lascia per sempre Un episodio imperdibile per runner, appassionati di atletica, sportivi e amanti delle grandi storie. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Trump può davvero vincere il Nobel per la Pace? Quando arriverà il verdetto e i favoriti tra gli oltre 300 candidati Leggi anche: Girelli dopo la rete decisiva in Lazio Juventus Women: «Mi mancava fare gol, quando indossi questa maglia conta solo vincere. Il momento non era facile ma sono contenta»

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.