Automotive Guidesi Lombardia | Avanti con correttivi per piena neutralità tecnologica

Questa mattina a Roma, Guidesi ha preso parte al Tavolo Automotive convocato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo aver incontrato la Commissione europea mercoledì scorso, l’assessore lombardo ha annunciato che si continuerà a lavorare sui correttivi per garantire una piena neutralità tecnologica nel settore. Nessuna decisione definitiva, ma l’obiettivo è mantenere un equilibrio tra innovazione e regole europee.

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - Dopo gli incontri di mercoledì scorso con la Commissione europea, l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, ha partecipato, oggi, al Tavolo Automotive convocato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy svoltosi a Roma. Per l'assessore è stata l'occasione per sottolineare la "necessità di un intervento sinergico per ulteriori correttivi per la piena 'neutralità tecnologica' rispetto al passaggio che ci sarà sia in Consiglio dell'Ue sia in Parlamento europeo". "C'è spazio -ha detto ancora Guidesi durante il suo intervento- per intervenire; occorre farlo e ciò deve avvenire con azioni e lavoro di squadra. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Automotive, Guidesi (Lombardia): "Avanti con correttivi per piena neutralità tecnologica" Approfondimenti su Guidesi Lombardia Automotive, Guidesi: "Con atteggiamento Ue rischio deindustrializzazione più concreto" Neutralità tecnologica ancora tabù La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Guidesi Lombardia Argomenti discussi: Regione Lombardia ancora a Bruxelles, 'su automotive serve più impegno'. Regione Lombardia ancora a Bruxelles, 'su automotive serve più impegno'Prosegue il lavoro di 'lobby istituzionale' in Europa di Regione Lombardia portato avanti dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi che, anche nel suo ruolo di presidente dell'Automotive Re ... ansa.it Automotive, Guidesi: Lombardia continuerà a combattere/ Da Ue passo avanti, ma serve tanto altroPur rivendicando un ruolo decisivo della Lombardia in questo cambiamento, per Guidesi serve molto di più: egli è convinto che una vera neutralità tecnologica possa mettere al riparo il settore europeo ... ilsussidiario.net Una bella mattinata con l’assessore Guido Guidesi e Carlo Piazza a Lecco! Abbiamo incontrato la Digitec con i titolari Fausto e Simone, azienda leader nel software acquisizione, elaborazione e visualizzazioni di immagini radiografiche nel settore medicale. E - facebook.com facebook

